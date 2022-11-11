وزير الرى يتفقد عددا من الأجنحة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الرى - خلال الجولة التفقدية - على دور مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم.

كما تفقد وزير الرى "جناح الجامعة الأمريكية" و"جناح جامعة الجلالة" و "جناح جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"، حيث أعرب عن أهمية البحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى، والاعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمى لإدارة المياه بطرق متطورة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وزار "سويلم" جناح إحدى الشركات الخاصة، حيث أكد أهمية تدعيم التواصل بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التمويل هو كلمة السر فى تنفيذ مشروعات التكيف؛ وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات المياه.

كما تفقد جناح "المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية" وجناح "التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى".