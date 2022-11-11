الحكومة تنفى توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غدا

وردا على الشائعة، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل غدا الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022.
وشددت على أن جميع وسائل النقل العام "مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية"، تعمل غدا بشكل طبيعى بكافة خطوط السير، دون توقف وبانتظام ووفقا لجداولها التشغيلية المعتادة.
كما أكد المركز الإعلامى أن غدا يوم عمل طبيعى بهذه الوسائل، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التى تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected] ".
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