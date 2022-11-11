استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات أعلى تقاطعه مع الطريق الدائرى بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مناطق 6 أكتوبر بدءًا من صباح غدِ الجمعة، وحتى انتهاء أعمال توسعة كوبرى 8 أعلى طريق الواحات.





ونوهت الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال توسعة كوبرى 8 الكائن أعلى طريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، سيتم استقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 متر فقط بجوار الجزيرة الوسطى "أسفل الكوبرى" المشار إليه بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مناطق 6 أكتوبر وذلك ابتداءً من الساعة الــ 1 صباح الجمعة وحتى انتهاء الأعمال. ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالإدارة العامة للمرور وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال. ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية.

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