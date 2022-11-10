جدة - نرمين السيد - كعادتها لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها فى الداخل والخارج عن بث سموم الشائعات والجدل والأكاذيب، مستعينة فى ذلك بقدرة كبيرة على التزييف يقابلها وعى شعبى وفطنة من الجموع المؤيدة لمسيرة الدولة المصرية.





وضمن تلك المحاولات العبثية من الجماعة الإرهابية، دأبت الصفحات الموالية لها، على فبركة فيديوهات مقتطعة من مسيرات قديمة فى أحد الشوارع وادعت أنها فى شبرا ومحافظات أخرى، لدرجة جعلتهم يستعينون بفيديو قديم من فلسطين ليعيدوا نشره اليوم وكأنه فى مصر. فيديو من فلسطين استعانت به الجماعة الإرهابية على أنه من مصر الحسابات الداعمة للجماعة الإرهابية بث فيها مناصروها فيديوهات منذ 3 سنوات، قالوا كذبا إنها استجابة للدعوات التحريضية.

فيديو لمسيرة قديمة

صفحات إخوانية تعيد استخدامه على أنه اليوم لكن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام تداول المواطنين والعامة للمقاطع الحقيقية بالتواريخ كاشفين فيها زيف جماعة الإخوان الإرهابية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فبركة إخوانية بالأدلة والتواريخ.. نشر فيديوهات من فلسطين على أنها من مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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