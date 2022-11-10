خلال استقبال بيلوسى.. حوار مفتوح بين الرئيس السيسى وأعضاء الوفد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسى" أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد إلى مصر، مؤكداً سيادته استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التى سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعى التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

وأكد الرئيس السيسى فى هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً سيادته الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً استمرار مصر فى تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.





من جانبها؛ هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة فى المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الدينى وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكى، حيث حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية فى مصر، فضلاً عن تطورات مختلف الأزمات القائمة فى المنطقة وفى مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا، حيث أكد السيد الرئيس أن حلها يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبى وتواجد الميليشات المسلحة والجماعات المتطرفة، وذلك بالتوازى مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية.

ورداً على استفسارات بعض الأعضاء من الوفد، شرح الرئيس الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكداً سيادته على الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائى المصرى.

كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين فى حين أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت فى هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذى يفتح آفاقاً للتعايش السلمى والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

وتم أيضاً مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسى والعسكرى والاقتصادى. كما استعرض السيد الرئيس كذلك الجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلى، وكذا الخطوات التى تتم على الصعيد الداخلى للإصلاح الاقتصادى الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.