«شباب من أجل الاستدامة» جلسة نقاشية فى المنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الجلسة التعريف بدور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إلقاء الضوء على أهم الخطط والبرامج والآليات، المرتبطة بتمكين الشباب، فى هذا المجال.

وقال عبدالرحمن أيمن، الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة Educatly، إنه لا بد أن نتحد جميعا للحد من أضرار التغير المناخى، التى ستؤثر على الدول النامية بشكل سلبى. موضحا أنه شارك فى مبادرة "The world’s largest lesson"، التى تستهدف التوعية ضد أضرار التغير البيئى، بحضور العديد من الشباب من مختلف دول العالم.



واستعرض المتحدث، والحضور، أثناء الجلسة، أهداف التنمية المستدامة 2030 المكونة من 17 هدفًا، لتحقق مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع والمرض، والارتقاء بمستوى التعليم وجودة الحياة، بوصفها مسؤليتنا جميعا، ومن الضرورى أن نعلمها أيضا للأجيال القادمة؛ لتصبح أسلوب حياة.

يذكر أن المنطقة الخضراء، التى تديرها اللجنة المنظمة، تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة، ضمن قمة المناخ، حيث تعرض بها مشروعات ومبادرات مبتكرة من الشباب، للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، ومواجهة الاحتباس الحرارى.