انطلاق جلسات الاستدامة فى المطارات المصرية على هامش قمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات الوزارة فى قمة المناخ COP 27 التى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالى من خلال جلسات وزارة الطيران، ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعنوان "الاستدامة فى المطارات المصرية بين والفرص والتحديات" وجلسة حوارية أخرى بعنوان "أهداف التنمية المستدامة لشركة مصر للطيران والحلول المبتكرة للوصول إلى صفرية انبعاثات بحلول عام 2050".





وقام خلالها مجموعة من المتخصصين فى قطاع الطيران المدنى بتقديم عروض توضيحية خلال الجلسات الحوارية كما تم إتاحة المادة المعروضة مترجمة إلى لغة الإشارة للتسهيل على ذوى القدرات الخاصة.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، بأن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة فى مجال التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث والتحول للمطارات صديقة للبيئة، وذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار "برج العرب الدولى"، ليصبح أول باكورة منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة ويعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما يواكب التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أن تعميم مشروعات التنمية المستدامة ستدر عوائد اقتصادية كبيرة وتسهم فى خلق مناخ بيئى صحى ونظيف يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.

وبدأت أولى الجلسات بتقديم عرض توضيحى من الشركة المصرية للمطارات عن جهود وزارة الطيران المدنى فى مجال البيئة ورؤيتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قيامها بأعمال تطوير ومشروعات تنموية فى مختلف مواقع العمل بالمطارات المصرية لخدمة البيئة والحد من التداعيات السلبية المؤثرة على المناخ.

كما تضمنت الجلسة استعراض خطة الشركة المصرية للمطارات فى مجال الاستدامة وتوفير الطاقة بالمطارات المصرية ومناقشة تأثيرات أزمة المناخ على البيئة وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال الطيران المدنى حيث تم تقديم لمحة عن المطارات المصرية وإمكانياتها وكيفية الاستفادة من دوافع وتحديات الاستدامة فى المطارات المصرية وتسليط الضوء على أبرز مشروعات التطوير بالشركة بعرض تجربة إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعظم دور قطاع الطيران المدنى فى ترشيد استهلاك الطاقة والحد من التلوث البيئة.

كما أن الشركة المصرية للمطارات لديها العديد من الفرص لتحقيق الاستدامة فى المطارات المصرية من خلال وضع المحددات التصميمية للمطارات التى تفرض وجود المساحات المفتوحة الواسعة بالحقل الجوى للمطار وطبيعة مبانى الركاب وعدم السماح بالارتفاعات الشاهقة مما يجعل الأسطح فوق مبانى الركاب أكثر اتساعا بما يوفر فرصة كبيرة للمطارات لتنفيذ محطات طاقة شمسية.. وذلك لما تتيحه المطارات المزودة بالطاقة الشمسية من إمكانية تشغيل المطار بكامل طاقته وكذلك تصدير فائض الطاقة بما يساعد فى تدعيم الشبكة الكهربائية داخل المطارات والمناطق المحيطة بها وتتيح فرصة جيدة للحفاظ على الطاقة وكفاءة إدارتها من خلال العديد من الوسائل المتاحة.