عقد جلسة حوار السياسات بين الأجيال حول التكيف فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حوار السياسات بين الأجيال حول التكيف والمرونة والخسارة والأضرار فى المنطقة الزرقاء فى إطار فعاليات اليوم الرابع لمؤتمر المناخ COP27.





وأشارت أن الشباب فى المنطقة الخضراء مهتمون بالموضوعات الخاصة بالتكيف والمرونة والخسائر والأضرار، مؤكدة أن هناك 3 رسائل هامة يجب إلقاء الضوء عليها، أولا ضرورة الاهتمام بالاستماع لطلبات وآراء شباب الـCoy17 حيث إن هذه الآراء والأفكار هامة جدا للتعرف على نقاط الضغط التى تتسبب فى حدوث الخسائر والأضرار وعدم التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب إلقاء الضوء على موضوعات التكيف حيث إنها من الموضوعات التى ذكرت فى مخرجات جلاسكو والتى سيتم إقرارها فى الـ cop28، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى لاستمرار التقدم على صعيدين الهدف العالمى لتمويل التكيف وتحقيق التكيف مطالبة بضرورة عرض أفكار الشباب وآرائهم فى هذا النطاق.

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ أنه بالرغم من عدم وجود تعريف حقيقى للتمويل المناخى إلا أنه إذا كان هناك تمويل يمكن أن يكون على مستوى الشباب سيساهم ذلك فى تسريع تنفيذ العمل المناخى والمشاركة الحرة للشباب فى مشروعات التكيف والخسائر والأضرار، كما أضافت سيادتها أنها سوف تسرع عملية مشاركة الشباب فى المشروعات البيئية بناء على الأفكار والمقترحات المقدمة من قبلهم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه ينبغى إعطاء الشباب الفرصة لتقديم حلول مبتكرة ومشروعات ناشئة للحد من آثار تغير المناخ، وعلى الحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين تعزيز التعليم الرسمى وغير الرسمى للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرات الشباب، وينبغى دمج مفهوم تغير المناخ والتكيف معه فى المناهج الدراسية، مؤكدة أنه لا يوجد سوى القليل من خطط تمويل التكيف الحالية التى تركز على تمويل أو توسيع نطاق إجراءات التكيف التى يقودها الشباب، هناك حاجة إلى خيارات تمويل مبتكرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية والحكومات لتعزيز جهود التكيف التى يقودها الشباب فى المجتمع المدنى وقطاع ريادة الأعمال.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه لأول مرة أصبح للشباب فرصة للتعبير عن آرائهم بطريقة رسمية فى المنطقة الزرقاء مما يجعل أصوات الشباب مسموعة ومتبادلة فى الاجتماعات رفيعة المستوى وتتيح لهم الوصول إلى صانعى السياسات والقرارات، ويذكر أن وزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، وبدعم من اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة، تم الإعلان عن مبادرة جديدة وهى "الشباب من أجل المناخ" التى تركز على مشاركة الشباب فى العمل المناخى.