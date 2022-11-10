«المبانى الخضراء» ضمن جلسة نقاشية فى قمة المناخ

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وحذرت المهندسة، هنا معتز، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من مخاطر العمارة التقليدية على البيئة، لما تستهلكه صناعة الأسمنت من طاقة، داعية إلى التحول إلى تطبيق مفهوم المبانى الخضراء.
وأعربت المهندسة الشابة عن تخوفها من خطورة البناء غير المخطط للمصانع، موضحة أن نواتج عملية الصناعة تدمر البيئة، وتلوث الغذاء، وتؤثر سلبا على جودة الحياة، وتتسبب فى إذابة جليد القطبين، وبالتالى ارتفاع منسوب المياه فى البحار والمحيطات، وربما تقضى على المدى الطويل على حياة البشر، تماما كما حدث للديناصورات.
ودعت هنا معتز إلى تغيير عاداتنا اليومية، وأساليب وأدوات حياتنا، لتراعى اعتبارات البيئة، وتكون أكثر استدامة، مؤكدة أهمية الوثوق فى الجيل الجديد، القادر على صنع فارق، وقيادة الأجيال القادمة لصناعة حياة بيئية أفضل.
وأشارت المهندسة المصرية إلى اتجاه الدولة نحو البناء الأخضر الصديق للبيئة، فى المدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أن استخدام مواد طبيعية مشتقة من أصل نباتى، أو الطين، هى اتجاهات فى البناء موجودة فى عدة دول، كالهند، تسمح بدخول ضوء الشمس والهواء النقى للمنازل، وتقلص من الاحتياج لتكييف الهواء.
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