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وقالت أمل إسماعيل، الباحثة فى الطاقة المتجددة والدراسات البيئية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، والاحتباس الحرارى، والتحديات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى التنمية غير المتكافئة، سترفع معدل الهجرة الداخلية إلى 170 مليون شخص فى ست مناطق، بإجمالى تقريبى مائتى مليون مواطن فى 2050.
وأشارت الباحثة فى الطاقة والبيئة، إلى مصطلح "الهجرة المناخية"، ويعنى هجرة السكان من بلدانهم نتيجة الأزمات المناخية والبيئية “Environmental Migration”، التى تتسبب فى تهديدات للأمن الغذائى للشعوب “Food Security Threats”.
وأوضح الدكتور عمر الحسينى النادى، محاضر الهندسة البيئية والاستدامة بجامعة كونفنترى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضر زائر بجامعة أوسلو، أن قضية الاحترار العالمى ليست متعلقة بدولة أو منطقة بعينها، ولكنها جماعية عالمية، فعلى سبيل المثال، نجد ارتفاعا فى انبعاثات الغازات الدفيئة فى بعض الدول مثل الصين، التى تحتل المرتبة الأولى فى هذا المجال، مقابل دول أخرى تقل بها الانبعاثات، وهذا لا يقلل من خطر الظاهرة، الذى يتزايد على مدار فترة من 1990 حتى 2022.
وأضاف الحسينى أن التأثير السلبى لهذه الانبعاثات على العالم يتمثل فى ارتفاع منسوب البحار “Rising Sea Level”، الذى تتأثر به مناطق مثل: نيجيريا، بانكوك، بنجلادش، شنجهاى، الإسكندرية، حيث سيضطر سكانها إلى الهجرة خلال العشرين عاما القادمين، إذا لم يتم التحرك لإنقاذهم، مناشدا الحكومات بسرعة التحرك لإنقاذ دول العالم من المخاطر المتوقعة، وذلك بخفض 50% من الاحترار العالمى، بنسبة 1.5 درجة حتى 2026.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة المناخية ضمن جلسة نقاشية لمنتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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