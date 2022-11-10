الهجرة المناخية ضمن جلسة نقاشية لمنتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - تناولت جلسة نقاشية أجرتها منصة "منتدى شباب العالم" WYF، اليوم 10 نوفمبر 2022، فى "المنطقة الخضراء"، قضية "الهجرة المناخية"، موضحة أبرز أسبابها، وأضرارها على العالم، وكيفية مواجهة الاحتباس الحرارى، والتغير المناخى، وذلك ضمن فاعليات قمة المناخ "COP27" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.





وقالت أمل إسماعيل، الباحثة فى الطاقة المتجددة والدراسات البيئية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، والاحتباس الحرارى، والتحديات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى التنمية غير المتكافئة، سترفع معدل الهجرة الداخلية إلى 170 مليون شخص فى ست مناطق، بإجمالى تقريبى مائتى مليون مواطن فى 2050.

وأشارت الباحثة فى الطاقة والبيئة، إلى مصطلح "الهجرة المناخية"، ويعنى هجرة السكان من بلدانهم نتيجة الأزمات المناخية والبيئية “Environmental Migration”، التى تتسبب فى تهديدات للأمن الغذائى للشعوب “Food Security Threats”.

وأوضح الدكتور عمر الحسينى النادى، محاضر الهندسة البيئية والاستدامة بجامعة كونفنترى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضر زائر بجامعة أوسلو، أن قضية الاحترار العالمى ليست متعلقة بدولة أو منطقة بعينها، ولكنها جماعية عالمية، فعلى سبيل المثال، نجد ارتفاعا فى انبعاثات الغازات الدفيئة فى بعض الدول مثل الصين، التى تحتل المرتبة الأولى فى هذا المجال، مقابل دول أخرى تقل بها الانبعاثات، وهذا لا يقلل من خطر الظاهرة، الذى يتزايد على مدار فترة من 1990 حتى 2022.

وأضاف الحسينى أن التأثير السلبى لهذه الانبعاثات على العالم يتمثل فى ارتفاع منسوب البحار “Rising Sea Level”، الذى تتأثر به مناطق مثل: نيجيريا، بانكوك، بنجلادش، شنجهاى، الإسكندرية، حيث سيضطر سكانها إلى الهجرة خلال العشرين عاما القادمين، إذا لم يتم التحرك لإنقاذهم، مناشدا الحكومات بسرعة التحرك لإنقاذ دول العالم من المخاطر المتوقعة، وذلك بخفض 50% من الاحترار العالمى، بنسبة 1.5 درجة حتى 2026.