غدًا.. غلق المحور المركزى الموازى بـ 6 أكتوبر بسبب تنفيذ أعمال المونوريل

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الجيزة غلق كلى بطريق المحور المركزى الموازى أمام "سلفر مول" بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات اتجاه ميدان سيتى سكيب بـ 6 أكتوبر اعتبارًا من صباح غدِ الجمعة وحتى انتهاء الأعمال ضمن الأعمال التجهيزية لتسليم موقع محطة مونوريل "سيتى سكيب".





وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إنه سيتم تنفيذ غلق كلى بطريق المحور المركزى الموازى أمام حركة المرور تحديداً أمام سلفر مول بالاتجاه القادم من ميدان أنور السادات إتجاه ميدان سيتى سكيب، بطول مايقرب من 250 م وعرض 35 م إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالادارة العامة لمرور الجيزة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال.

وقررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية :-

1- حركة المركبات بطريق المحور المركزى الموازى القادمة من المنطقة الصناعية وميدان السادات وترغب فى السير إتجاه ميدان سيتى سكيب تقوم بالدخول يميناً ( قبل منطقة الغلق ) بالشارع المجاور لسلفر مول.

2- يتم الدخول يساراً بالشارع الكائن خلف مول سيتى سكيب وصولاً حتى شارع رقم (54 ).

3- يتم الدخول يميناً بشارع رقم (54) وإستكمال السير به حتى فتحة الدوران ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع رقم (54 ) وصولاً حتى ميدان سيتى سكيب وطريق المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال.





كما وضعت الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال اللوحات الإرشادية والتحذيرية المروية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان توفير السيولة المرورية وحفظ أمن وسلامة المواطنين.