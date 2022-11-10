وقفة دعم وتأييد أمام السفارة المصرية فى باريس: تحيا مصر (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - نظم عدد من النشطاء والجالية المصرية، أمام السفارة المصرية فى باريس، اليوم، وقفة داعمة لمصر فى خطواتها نحو التقدم ولدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جهوده الرامية لذلك.





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