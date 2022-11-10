عاجل- نانسى بيلوسى تشيد بحسن تنظيم مصر لـ COP27

جدة - نرمين السيد - هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها فى كافة المجالات. وبدورها أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، تقديرها لجهود مصر ودورها المحورى كركيزة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

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