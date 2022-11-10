مران المنتخب استعداداً لودية بلجيكا..جلسة فيتوريا ومشاركة تريزيجيه.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:33 مساءً - خاض منتخب مصر تدريباته اليومية منذ قليل على ملعب إستاد القاهرة الدولي ، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية، حيث استقر البرتغالي روي فيتوريا على السفر للكويت 13 نوفمبر ، وشهد المران مشاركة محمود حسن ترزيجيه لأول مرة، كما حرص فيتوريا على الاجتماع باللاعبين قبيل انطلاق المران لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

وخاض حراس المرمى تدريبات بدنية شاقة تحت قيادة لويس ستيفاس مدرب الحراس.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكر داخلي استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).