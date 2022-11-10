خالد عكاشة لـ"اليوم": تنظيم قمة المناخ وصل للإبهار ونتوقع عائدات ضخمة منه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:33 مساءً - قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم مؤتمر المناخ في نسخته الـ 27 المقام بمدينة شرم الشيخ، وصل لدرجة الإبهار وفائق الجودة، ويجعل كل المصريين يشعرون بالفخر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "رأينا مصر تنظم أهم حدث دولي، وسط مشاركات لعشرات الآلاف، والجميع في مدينة شرم الشيخ يتمتعون بقدر من السلاسة والمرونة والدقة الفائقة، وبتقدير بالغ للجنة المنظمة للقمة".

وقال: "نتوقع عائدات ضخم من وراء قمة المناخ، لأنه لا يوجد على لسان كل الضيوف غير أنهم يرغبون على العمل مع مصر في شتى المجالات واستغلال أفكار الشباب المصري والعلماء المصريين ممن عبروا بمشاركتهم في جنبات المؤتمر".