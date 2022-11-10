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السيدة انتصار السيسى تتفقد معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ.. وتشيد بالتنظيم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها بحضور عدد من العروض خلال تفقدها للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "لقد شعرت بسعادة بالغة، خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر، وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف، بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية".

ووجهت قرينة رئيس الجمهورية التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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