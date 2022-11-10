على هامش cop27.. السبكى: التأمين الصحى الشامل يتيح فرصا استثمارية واعدة 

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وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته للقاء مع شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والإتصال الإستراتيجى، باعتبارها الشريك فى الاجتماعات الحكومية وتنسيق التعاون بين القطاع الحكومى المصرى والشركاء من القطاع الخاص بمختلف دول العالم، أثناء انعقاد قمة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
وأشار السبكى، إلى أن اللقاء شمل استعراض المحاور التى تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بالعمل عليها، وإنجازات الهيئة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، والمشروعات الجديدة التى تعمل عليها من أجل تحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع الإتجاهات العالمية لضمان تقديم خدمات رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة.
وأضاف، أن اللقاء ناقش تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، واستحداث نماذج جديدة للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة المستشفيات، وإنشاء مستشفيات جديدة تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل ممولة من القطاع الخاص، وذلك اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية فى التعاون المثمر مع القطاع الخاص، وتشجيع فرص الاستثمار بمجال الرعاية الصحية فى مصر.
واستكمل، أن اللقاء ناقش تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المجالات المرتبطة بتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر، والاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية بالتحول الرقمى للخدمات الصحية، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والروبوتات الذكية، وكل ما يسهم فى التحرك نحو الرعاية الصحية الخضراء، وتعزيز فرص الاستثمارات لتنفيذ مشروعات رعاية صحية تسهم فى مواجهة آثار التغير المناخى.
وتابع: "أن الدولة المصرية حاليًا مهيأة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يتيحه التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى الدعم السياسى غير المسبوق للقطاع الخاص، وتعزيز مشاركته لبناء الجمهورية الجديدة".
حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة.
يذكر أن مؤتمر المناخ تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
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