عاجل.. نانسى بيلوسى: نؤكد دور مصر المحورى كـ ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

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