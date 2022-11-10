وزير الخارجية الأمريكى يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى COP27

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة فى أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).





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