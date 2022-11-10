ياسمين فؤاد: بحث التعاون مع جوجل لعرض قصص نجاح مصر الملهمة فى cop27

جدة - نرمين السيد -

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27، اجتماعا موسعا وفريق عمل شركة جوجل العالمية برئاسة أنطونى نقاش المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الوفد المرافق له ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ( COP27)، والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور السيد مارتن رويسكى - مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة وهشام الناظر - مدير جوجل مصر، ومها عفيفى - مديرة الشؤون الحكومية بالشركة.

تناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية بالعمل البيئى وخاصة بعدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى و أولويات وزارة البيئة لدعم الاستدامة.

وثمنت وزيرة البيئة مشاركة شركة جوجل الفاعلة فى مؤتمر المناخ COP27 لدعم العمل البيئى مشددة على حرص الحكومة المصرية على دعم الشراكة بين الشركات العالمية والمصرية لجذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها فى مصر بما يخدم العمل البيئى والمناخى.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود المصرية للتصدى لاثار التغيرات المناخية مع تلبية الاحتياجات الإنسانية فى التحول الأخضر بقطاعات السياحة والطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجى، كذلك تدوير المخلفات الصلبة بإشراك القطاع الخاص، والتى أسفرت عن العديد من النجاحات بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية كأحد المبادرات الرائدة، التى تدمج العمل البيئى والمناخى بالعمل الاجتماعى، والتى حققت نجاحات جعلها أحد القصص الملهمة، والتى يمكن تكرارها بالقارة الإفريقية لمقاومة آثار التغيرات المناخية من خلال استهدافها والتركيز على تعزيز القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية والأنظمة الزراعة المقاومة للمناخ والبنية التحتية كذلك بيئات متوازنة بيئيًا من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات، وإدارة مخاطر المناخ والتخطيط بشكل يتوافق مع طبيعة كل منطقة.

وأوضحت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ان مصر سعت من خلال مؤتمر المناخ على اعطاء نموذج للعالم للتنفيذ بالربط بين مايتم من مناقشات رسمية بالمنطقة الزرقاء، والتى يتم فيها الاجتماعات الرسمية واتخاذ القرارات المصيرية بما يتم من احداث جانبية على المستويات المدنية والشباب وشركاء التنمية و العمل البيئى بالمنطقة الخضراء، التى تضم نماذج للاستدامة بقطاعات متنوعة لإظهار العلاقة بين الانسان والبيئة ، وعرض العمل البيئى كفرصة للحياة لاحداث زخم مجتمعى بالعمل البيئى.

وناقشت وزيرة البيئة فريق عمل جوجل فى مقترحات الشركة لدعم مشاريع الاستدامة وخاصة مشروع الضوء الأخضر بالتعاون مع جهاز شئون البيئة كذلك فرص التعاون المستقبلية لإنشاء قصص نجاح cop27 ونقلها لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لدعم سبل التنفيذ بخطة عمل المناخى فى COP28 بالإمارات الشقيقة، بالإضافة إلى دراسة إجراءات تعزيز التعاون بين الطرفين وتعظيم المشاركة المحتملة فى المبادرات الوطنية التى تديرها الوزارة لدعم العمل البيئى والمناخى.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية دعم التعاون المشترك مع شركة جوجل بمشروعات الرصد البيئى و جودة الهواء وصحة النظام البيئي، مشيرة الى امكانية استخدام بيانات خرائط Google وبيانات مراقبة جودة الهواء بما يسمح للمستخدمين والسائقين باختيار طرق نقل مختلفة اعتمادًا على مستويات التعرض للتلوث، كذلك العمل على انشاء مجموعة غير رسمية لبحث السبل المختلفة للتعاون وتقييمها لما يدعم الاستفادة المشتركة من هذا التعاون.

ومن جانبه أكد أنطونى نقاش المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حرص شركة جوجل على دعم الجهود المصرية نحو الاستدامة بتقديمها الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وكذلك التصدى القضايا التغيرات المناخية.