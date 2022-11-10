منصة منتدى شباب العالم تنظم جلسة حول أهمية التحول نحو المبانى الخضراء

جدة - نرمين السيد - نظمت منصة منتدى شباب العالم اليوم الخميس، جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء حول أهمية التحول نحو المبانى الخضراء باعتباره من أهم المحاور التى تحظى بالاهتمام عالميا، فى ضوء تحديات البيئة والمناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.





وحذرت المهندسة هنا معتز، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - خلال الجلسة - من مخاطر العمارة التقليدية على البيئة لما تستهلكه صناعة الأسمنت من طاقة، داعية للتحول إلى تطبيق مفهوم "المبانى الخضراء".

وأعربت عن تخوفها من خطورة البناء غير المخطط للمصانع، مؤكدة أن نواتج عملية الصناعة تدمر البيئة، وتلوث الغذاء، وتؤثر سلبا على جودة الحياة، وتتسبب فى إذابة جليد القطبين، وبالتالى ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات، وربما تقضى على المدى الطويل على حياة البشر.

ودعت إلى تغيير عاداتنا اليومية، وأساليب وأدوات حياتنا، لتراعى اعتبارات البيئة، وتكون أكثر استدامة. مؤكدة أهمية الوثوق فى الجيل الجديد، القادر على صنع فارق، وقيادة الأجيال القادمة لصناعة حياة بيئية أفضل.

وأشارت إلى اتجاه الدولة نحو البناء الأخضر الصديق للبيئة، فى المدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ولفتت إلى أن استخدام مواد طبيعية مشتقة من أصل نباتى، أو الطين، هى اتجاهات فى البناء موجودة فى عدة دول، كالهند، تسمح بدخول ضوء الشمس والهواء النقى للمنازل، وتقلص من الاحتياج لتكييف الهواء.