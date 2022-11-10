انت الان تتابع خبر زيادة المعاش .. التأمينات تعلن عن القرار الذي طال انتظاره : 1700 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرار مساء اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، بشأن زيادة المعاش، حيث أنها قررت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.وأكدت هيئة التأمينات أنه سوف يتم تطبيق قرار الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير القادم 2022، حيث أنه سوف يتم الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وأوضحت الهيئة في المنشور الخاص بهذا القرار يأتي في إطار في تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم وزيادة المعاش، طبقاً لقانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019.