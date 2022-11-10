مجمع كهنة الإسكندرية يحتفل بمرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - واحتفل الآباء الأساقفة والكهنة بالعيد العاشر لتجليس قداسة البابا على كرسى القديس مارمرقس الرسول، حيث بدأ الحفل بأوبريت مسرحى عن "البئر" فكما خرج يوسف من البئر الفارغ ليكون الرجل الأول فى مصر وكما خرجت السامرية كارزة من البئر المملوء بالماء هكذا خرج قداسة البابا قائدا صبورا حكيما وأبا معلما.

تحدث بعدها الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية عن تاريخ خدمة قداسته وعمله الرعوى خلال العشر سنوات الماضية التى انتقلت من الحلم إلى الحقيقة على أرض الواقع مستشهدا بكلام الكتاب المقدس "من الباقى فيكم الذى رأى هذا البيت فى مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو فى أعينكم كلا شيء!فالآن تشدد يا زربابل، يقول الرب. وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم" "حج 2: 3 - 4".

وبعدها ألقى نيافة الأنبا إيلاريون كلمة عن المواهب الإدارية والقيادية التى يتمتع بها قداسة البابا والعمل المدنى وتوطيد العلاقة بين الكنيسة والدولة.

وتناول نيافة الأنبا هرمينا فى كلمته موضوع تطوير التعليم فى الكنيسة واهتمام قداسته بمنظومة التعليم الكنسى والنهوض بمكانة الكنيسة الارثوذكسية لتكون رائدة فى العلم والمعرفة. أما نيافة الأنبا باڤلى فتكلم عن حلم قداسة البابا خلال العشر سنوات المقبلة واختبارات وتجارب العشر سنوات الماضية مستشهدا بالرقم 10 فى الكتاب المقدس.

وقدم الآباء الأساقفة هدايا تذكارية لقداسته نتاج الخدمة فى القطاعات الرعوية بالإسكندرية فى السنوات السابقة.

واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا شكر فى بدايتها الآباء على الاحتفالية وتحدث عن "ماذا تصنع الأصوام فى الحياة الروحية للكاهن" بداية من:

- صوم الميلاد: وطقوسه وقراءاته وهدفه إصلاح الأذن الداخلية الروحية لتكون حساسة لسماع صوت الكلمة وطاعة الوصية "من له أذنان للسمع فليسمع." "مت 13: 9" وهى آية تكررت فى قراءات آحاد شهر هاتور.

- الصوم الأربعينى المقدس: وطقوسه وقراءاته هدفها إصلاح العين الروحية لتكون عين رحيمة "إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا" "مت 6: 22".

- صوم الرسل: وطقوسه وقراءاته هدفها إصلاح الفم واللسان فهو صوم الكرازة بالفم والكيان الروحى فى الافتقاد والعظات الروحية.

- صوم السيدة العذراء: وقراءاته وهدفه إصلاح القلب الذى يجب أن يسبح الله فى كل نبضة مثل هدوء وتسبحة السيدة العذراء والقلب الراضى الذى يعيش حياة التسليم "قلبا قلبا نقيا اخلق في يا الله." "مز 51: 10".

كان قداسة البابا قد افتتح بدء الاحتفال، المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عقب إجراء تجديدات عليه.