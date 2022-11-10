رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ COP27: تحقيق أهداف القمة يتطلب حلولا علمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تطبيق الحلول العلمية أمر لا غنى عنه فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى.





جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عن دور البحث العلمى فى التعامل مع التغير المناخى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بحضور الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعدد من كبار الأكاديميين والباحثين الدوليين.

وقال محيى الدين إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاقية مراكش تدعم العمل الأكاديمى والبحثى بوصفه وسيلة تحقيق أهداف المناخ، موضحا أن رواد المناخ يتعاونون مع الجهات غير الحكومية بما فى ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث من أجل دمج الحلول العلمية فى العمل المناخى.

ولفت إلى أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب توافر الحلول العلمية، وتغير السلوك المجتمعى، ووجود التمويل الكافى والعادل، موضحا أن الحلول العلمية ستساهم فى توجيه التمويل لمواطن العمل المناخى الصحيحة على المستويات المحلية والدولية.

وأشار إلى وجود حلول محلية ووطنية واعدة لدعم دور مراكز الأبحاث والجامعات فى العمل المناخى يمكن تطبيقها على المستوى الدولى، منوها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية والتى أشركت جميع الأطراف والجهات الفاعلة محليا فى العمل التنموى والمناخى بما فى ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث التى قدمت من خلال المبادرة مجموعة من المشروعات المميزة.

وأضاف أن المبادرة نجحت فى أمرين، أولهما أنها رفعت مستوى الوعى لدى المجتمع المصرى بقضايا المناخ، وثانيهما هو إشراك المنظمات الإقليمية والدولية فى المبادرة ومشاركة آلياتها ونتائجها مع هذه المنظمات بما يساعد على تطبيق التجربة على المستويات الإقليمية والدولية.

وشدد محيى الدين على أن العمل المناخى سيكون غير مجدى إذا تم التغافل عن تطبيق الحلول العلمية ونتائج الأبحاث.