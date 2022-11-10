محافظ قنا يتفقد مشروعات الصوب الزراعية فى منطقة المعنا

جدة - نرمين السيد - أجرى أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





وتفقد محافظ قنا، مشروع الصوب الزراعية الجديد، والذى يضم 10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة، كما تفقد مشروع الصوبات الزراعية، التى يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات "طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل" حيث تتم زراعتها بنظام الرى الحديث ويتم فيها استخدم سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح محافظ قنا، أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التى تتبناها الدولة وتوليها القيادة السياسية أهمية كبيرة بهدف تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات والفاكهه لصالح المواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. يذكر أن تطوير مشروعات الأمن الغذائى يأتى تماشيا مع خطة الدولة فى تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التى يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى السوق المحلية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها.

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