جدة - نرمين السيد - وكتبت، عبر تدوينة على صفحتها فى فيسبوك، "شرفت بحضور عدد من العروض خلال تفقدى للمنطقة الخضراء بقمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ". وأضافت "لقد شعرت بسعادة بالغة خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر وحتى تخرج كل الفعاليات فى أفضل مستوى.. وقد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية". وتابعت: إننى أحيى كل من أسهم فى خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قرينة الرئيس تشيد بعروض الشباب فى COP27: مستوى احترافى وشكل مشرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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