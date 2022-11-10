رئيسا القابضة للطيران ومصر للخطوط الجوية يتفقدان جناحى الشركة بقمة «cop27»

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، اليوم الخميس، جولة تفقدية لجناحى مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء بالمؤتمر رافقه خلالها الطيار إيهاب الطحاوى رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك فى خامس أيام فعاليات قمة المناخ "COP27" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.





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