الأحد.. فتح باب الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إتاحة الموقع الإلكترونى الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ 2023، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 13 نوفمبر 2022.





وبحسب خطاب موجه لجنة الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، لجميع المديريات التعليمية، فإن هذا يأتى فى إطار حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للأعمال سالفة الذكر، وتحديث بياناتهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم، وحتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

وووجه الخطاب بأن تتم متابعة عملية تحديث وتسجيل البيانات من قبل مديرى المديريات التعليمية أسوة بالعام الماضى، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لذلك بعد توفير "اسم مستخدم/ كلمة مرور" لكل مديرية على الموقع الإلكترونى للوزارة لمتابعة التسجيل ومعرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة وأعداد المسجلين منها.

وطالب الخطاب بحث كل كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، مشيرا إلى أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وشدد الخطاب على مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد.