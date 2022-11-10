مؤتمر المناخ.. رضا حجازى: دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخى جيد"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجارى.





شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخى جيد"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجارى.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، سلطت الجلسة الضوء على تعزيز الحوار بين الشباب وصانعى السياسات لتشجيع البلدان على ضمان الجودة، والتثقيف فى مجال تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة فى التوعية بأهمية قضية تغير المناخ.

فى البداية، أعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، فى كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى يهدف إلى الدعوة للحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة.

وقال الوزير، إن الوزارة دمجت المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة فى المناهج التعليمية، حيث يتم شرح مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر.

وأضاف أن الوزارة نظمت عددا من المسابقات الفنية التى تتناول قضايا المناخ لطلبة المدارس لتحفيزهم على المشاركة البيئية والإحساس بالمسؤولية نحو القضايا البيئية، بدءا من التوعية الجماعية لكافة الطلاب فضلا عن عمل الندوات الثقافية لتوعية الطلاب.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بقضية التنمية المستدامة، من خلال إنشاء إدارة جديدة بالوزارة والمديريات التعليمية تحت مسمى "إدارة التنمية المستدامة"، فضلا عن تصميم حقيبة تدريبية للمعلمين حول مفاهيم البيئة وقضايا المناخ الرئيسية والتنوع البيولوجى، بالإضافة لتطوير مهارات المعلمين فى بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التى يقومون بتدريسها لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها.

وأعلن الوزير إطلاق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة، والتى سيتم اختيارها وفقا لمعايير أهمها المساحات الخضراء، والحفاظ على الكهرباء والمياه، وفصل المخلفات واعتمادها على الطاقة المتجددة.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدعوة للمشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود فى الجناح الخاص بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى فى المنطقة الخضراء، حيث يتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، والتى تعكس آمال الأطفال وأحلامهم فى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم".