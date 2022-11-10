طلاب سياحة وفنادق الأقصر يتفقدون مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت

جدة - نرمين السيد - رافق الطلاب خلال تفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات تطوير الريف المصرى بقرى مركزى إسنا وأرمنت بجنوب المحافظة، الدكتور قرشى سعدى منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والدكتورة ريهام خالد المعيدة بكلية السياحة والفنادق.
وأوضح الدكتور قرشى سعدى، أن هذه الزيارة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية القائمة، فى قطاعات عدة، وبهدف تنمية روح الانتماء، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل التوعوية والطبية لعدد من القرى فى إطار مسؤوليتها المجتمعية.
وعبر طلاب جامعة الأقصر عن سعادتهم بمشاركتهم فى تفقد المشروعات القومية الجار تنفيذها بالقرى، وكذلك الاهتمام الذى تحظاه هذه القرى من جانب القيادة السياسية.
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