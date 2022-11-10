أسامة ربيع: قناة السويس حريصة على استقرار سلاسل الإمداد العالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - تهدف الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتفعيل التوجه نحو التحول الأخضر فى قطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على مستجدات استراتيجية تطوير القناة.

شملت الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع وكيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مركز مراقبة لملاحة الرئيسى بمبنى الإرشاد، ومركز المحاكاة والتدريب البحرى، علاوة على القيام جولة بحرية فى قناة السويس الجديدة ليشاهد ما تحقق من تطوير على أرض الواقع.

وتوجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وكيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO لحضور فعاليات المؤتمر الصحفى، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

فى بداية المؤتمر، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدور الهام الذى تلعبه المنظمة البحرية الدولية فى صناعة النقل البحرى باعتبارها المنظمة الأبرز المسؤلة عن إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوى.

وأكد الفريق ربيع حرص قناة السويس الدائم على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على الرغم من التحديات العديدة التى مرت بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة فيروس كورونا على التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت حزمة من السياسات التسويقية المرنة للتعامل مع هذه الأزمات، وهو ما أثمر عن نجاح الهيئة فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن وحمولاتها وإيرادات القناة، لافتا إلى أن قناة السويس حققت خلال العام المالى الماضى "2021-2022"، أعلى إيراد فى تاريخها، كما سجلت إحصائيات الملاحة اليومية يوم الإثنين من الأسبوع الماضى أعلى معدل عبور يومى فى تاريخ القناة بعبور 94 سفينة من الاتجاهين، مثمنا فى هذا الصدد الدور الكبير الذى لعبته قناة السويس الجديدة والمرشدين ورجال إدارة التحركات فى تحقيق مثل هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة.

وانتقل الفريق أسامة ربيع للحديث عن مجهودات الهيئة للإعلان عن قناة السويس قناة خضراء، حيث قامت الهيئة بالفعل ببدء تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحى للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الطاقة التقيليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلا من الوقود الأحفورى، كما كشف عن قرب التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة فى مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس.

ولفت إلى أن البداية كانت من مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة وتقليل ساعات انتظار وعبور السفن، وزيادة عامل الأمان الملاحى وما لذلك من بعد بيئى ملموس حيث ساهمت القناة الجديدة فى خفض 53.13 مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تعزيز دورها للحفاظ على قناة السويس ومنطقة القناة آمنة ضد مخاطر التلوث والانسكاب البترولى المحتملة والالتزام بمراعاة معايير السلامة البيئية البحرية، من خلال امتلاكها لكافة متطلبات ومقومات العمل على مكافحة التلوث البحرى بشقيه البشرى والفنى خاصة على صعيد كواشط مكافحة التلوث المتطورة بكافة طرازاتها، بالإضافة إلى وجود محاكى كامل للتدرب على مكافحة التلوث.

وكشف الفريق ربيع عن اقتراب إعلان قناة السويس عن حوافز جديدة للسفن التى تستخدم الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعى والميثانول والأمونيا، وهو ما يتماشى بصورة كلية مع السياسة العامة للدولة المصرية للتوجه نحو السياسات الخضراء فى كافة المجالات لاسيما المجال البحرى حيث حصلت الهيئة مؤخرا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء أول مارينا جديدة صديقة للبيئة فى الشرق الأوسط، فضلا عن اتخاذ الهيئة خطوات فعالة فى مجال التحول الرقمى.

وأضاف أن الهيئة تعكف حاليا على تسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير القطاع الجنوبى، وهو المشروع الذى يستهدف ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة وتوسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162، وسيعمل المشروع زيادة عامل الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبى بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة فى تلك المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

ومن جانبه، تقدم كيتاك ليم لهيئة قناة السويس بالشكر على إتاحة هذه الفرصة لزيارة واحدة من أهم القنوات الملاحية فى العالم، مشيرا إلى أنه سعد كثيرا بمستوى التطوير الذى شهده المجرى الملاحى منذ أخر زيارة له من أربع سنوات، مؤكدا على الدور الحيوى الذى تلعبه القناة نحو ضمان استدامة سلاسل الإمداد، مشيدا بالتدابير التى تتخذها القناة من أجل الحفاظ على سلامة الملاحة بالقناة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبى الذى تعكف الهيئة على تنفيذه فى الوقت الحالى.

وأشاد كيتاك ليم بالجهود التى تبذلها الهيئة بهدف تشجيع التحول الأخضر والتحييد الكربونى، مقدما الشكر فى هذا الصدد على مساعى مصر وتنظيمها لمؤتمر المناخ COP 27 لدعم سبل الحفاظ على البيئة لاسيما البيئة البحرية.

ولفت إلى أن مؤتمر المناخ يحظى باهتمام من العالم أجمع، بما يوضح أهمية قضايا المناخ ومجهودات نزع الكربون والتى تلقى رواجا كبيرا فى كثير من المؤسسات العالمية وعلى رأسها قناة السويس.

وأضاف أن قناة السويس لا تهتم بالإجراءات البيئية فقط، بل تحرص أيضا على زيادة الوعى بأهمية القطاع البحرى والدور المحورى للبحارة والعاملين بهذا القطاع، كما كان لها دورا مهما فى دعم صناعة النقل البحرى.

وكشف عن أن منظمة الـ IMO يتبعها جامعتين تحت مظلتها لخدمة القطاع البحرى وتدريس كل ما يخص عملية التنمية والاستدامة البحرية، كما تمتلك المنظمة ما يتراوح ما بين 6 إلى 10 مكاتب تقنية حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة قررت تأسيس مكتب إقليمى لها لمنطقة الشرق الأوسط وسيكون مقره مصر.

وشدد كيتاك ليم على أهمية النقل البحرى فى مجال نقل البضائع، وهو ما يلقى مسؤليات إضافية على قناة السويس بوصفها القناة والمسار الأهم على مستوى العالم عند الحديث عن النقل البحرى، فى تحفيز السفن على التحول نحو الوقود الأخضر، لافتا إلى أنه لمس ذلك بنفسه من الفريق أسامة ربيع والذى وعد بحزمة تيسيرات لهذا النوع من السفن.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية تتبنى استراتيجية تستهدف تخفيض معدل الاعتماد على الوقود التقليدى فى السفن، كما تهتم المنظمة بالإجراءات التقنية لتسريع عملية التحول نحو الوقود الأخضر.

وفى ختام كلمته، حث كيتاك ليم المؤسسات والجهات العاملة بقطاع النقل البحرى على إنفاق مزيد من الاستثمارات فى أبحاث الوقود النظيف، مؤكدا أن أحد أهم عوامل جذب السفن لهذا الوقود هو تقليل الفجوة بين تكاليف وأسعار الوقود الأحفورى ونظيره الأخضر، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادى مهم للغاية فى تحفيز الشركات للتحول الأخضر.