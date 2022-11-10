طاقم أول سفينة تضم معملا بيئيا يشيد بمبادرات مصر المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال "سيمون برنار" و"انوك دارجون" من طاقم السفينة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إنهم سيلتقون خلال تواجهم فى مصر مع عدد من القائمين على تلك المبادرات البيئية المهمة.

وأوضحوا أن السفينة تزور الإسكندرية - على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 - لديها برنامج يمتد لنحو 10 أيام تشمل الإسكندريه والقاهرة بجانب زيارات مدرسية ميدانية.

وفى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور قنصل عام فرنسا بالثغر محمد نهاض، قال طاقم السفينة إن الهدف من مشروعهم هو إيجاد رواد أعمال يعملون عن جمع البلاستيك واعادة تدويره، موضحين أن الهدف من السفينة هو محاربة تلوث مياه البحر، خاصة التلوث البلاستيكى، من خلال التصرف فى المواد البلاستيكية على الشاطيء.

ونبهوا إلى خطورة التلوث البحرى، وقالوا إن نسبة 90% منه يأتى من نفيات 32 مدينة ساحلية حول العالم.

ورأوا استحالة، تنظيف المحيط بالكامل عقب إلقاء الملوثات به، قائلين "عقب إلقاء النفايات البلاستيكية بالطبيعة تنكسر وتتفتت إلى أجزاء صغيرة متفرقة، ثم إلى جزيئات صغيرة غير قابلى للاسترداد.

وعرضوا الحلول التى يعتمدون عليها لمواجهة التلوث البحرى والبلاستيكى، منها: تنظيف قطعة من أصل قطعتين من البلاستيك فى 32 دولة، الأكثر تلويثًأ للبحار، بما يجنب نسبة 45% من تلوث المحيط، بالإضافة إلى خفض النفايات بمعدل كيلو و700 جرام يوميًأ؛ مما يجنب تلوث المحيط بنسبة 26% .

وأشاروا إلى أن السفينة بالكامل تمثل مبادرة بيئية؛ حيث يوجد بها مطبخ لا يخلف نفايات ومعمل لإعادة تدوير البلاستيك به من خلال مختلف تقنيات التدوير.

واستعرضوا الإجراءات التى يقومون بتنفيذها لإعادة تدوير المخلفات، مشيرين إلى أنه خلال إقامتهم على الشاطيء؛ يتم جمع وفرز النفيات البلاستيكية قبل استخدامها بالسفينة، ويعقب ذلك بدء إعادة التدوير من خلال إبراز دور كل جهاز أو ماكينة، وفيما يخص أنواع البلاستيك الغير قابلة لإعادة التدوير يمكن استخدام تقنية التحلل الحرارى لتحويله لوقود و تخزين الفائض .

ولفت طاقم السفينة إلى أن تلك المبادرة البيئة تستهدف - أيضا - دعم المشروعات والتدريب؛ فقد ساهموا فى التنمية وقدموا دعما فنيا لـ 4 مشروعات مهمة بإفريقيا لتوفير معدات وأجهزة قائمة على تقنية ذات تكلفة قليلة لإعادة تدوير البلاستيك وذلك خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2022 فى دول: غينيا وتوجو وأوغندا وساحل العاج، بهدف خلق 15 مشروعا ميدانيا بين عام 2022 حتى 2025 .

وقالوا إن المرحلة الأولى من التدريب كانت تستهدف القارة الإفريقية وستتم زيادة هذه التدريبات خلال الأعوام القادمة حتى 2025، مشيرين إلى أنه تم إطلاق أكثر من تدريب ومحاضرات عن بعد، شارك بها 50 شخصا من رواد الأعمال، تتناول هذه التدريبات برامج مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك.