الشقة من حق الزوجة فى 5 حالات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، 5 حالات تحصل فيها الزوجة على حق التمكن من شقة الزوجية فى حالة الطلاق. وشرعت هذه القوانين لحماية الحقوق وضمان حقوق السيدات فى حالة الطلاق.

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