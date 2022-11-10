على هامش COP27.. وزير النقل: يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة

جدة - نرمين السيد - كما سيعمل الجناح كمحاكاة لقصة الاستدامة للشركة، التى تعرض حلول وخدمات شنايدر إلكتريك، من التكنولوجيا ذات الجهد المتوسط ​​إلى السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والشبكة الصغيرة، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية وبرامج التدريب التى يتم تقديمها للكهربائيين والطلاب.

وأشار الوزير -خلال الافتتاح- إلى معدات الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، ووجه بضرورة النظر فى استخدامها فى الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات والأماكن التابعة لهيئة السلامة البحرية.

ولفت إلى وجود خطة لوزارة النقل لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية، وكذلك أسطح الورش والمبانى الحكومية، وأوصى الشركة بإجراء تجارب حول مدى الاستفادة من أعلى أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.

وأعرب الوزير -فى كلمته اليوم خلال جلسة "شركة شنايدر إليكرتيك" عن رؤية وزارة النقل فى إرساء دعائم النقل الأخضر المستدام، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27- عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة فى فاعليات الجلسة التى تنظمها شركة شنايدر إليكتريك، عن مستقبل النقل الأخضر لعرض رؤية وزارة النقل لتحقيق النقل الاخضر المستدام.

ونوه بأنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف فى ربوع الوطن، من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وكان لمشروعات البنية التحتية –وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل– النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية.

وأورد أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

وأردف أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر، ويأتى قطاع النقل فى المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرا على البيئة واستهلاكا للطاقة وانتاجا للإنبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة.

وذكر الوزير أن وزارة النقل وضعت استراتيجية شاملة بالتوسع فى تنفيذ مشروعات النقل الجماعى ذات الجر الكهربى المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلا من وسائل النقل الجماعى التى تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات فى (مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم وعدد 19 محطة والذى تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول حوالى 70 كم بعدد 12 محطة فى يوليو 2022، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات - وجار تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادى النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلومتر وعدد 13 محطة - استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور– امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلومتر ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومتر بعدد 17 محطة، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص – المعادى الجديدة) بطول 35 كم، وجار تنفيذ الخط الأول والثانى للمترو من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة وتطوير المحطات، ومشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كيلومتر، ومشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر، وكذلك إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثانى (الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر).

وواصل أنه يجرى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات نقل جماعى صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، وتشغيل الاتوبيسات الكهربية صديقة البيئة (140 اتوبيس فى شرم الشيخ و30 اتوبيس فى العاصمة الادارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع فى تطبيقه على مستوى الجمهورية والبدء فى المدن السياحية مثل الغردقة والأقصر وأسوان.

كما نوه بزيادة نصيب السكك الحديدية فى نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة (خط سكة حديد كفر داود – السادات بطول 35 كم - خط سكة حديد المناشى – 6 أكتوبر بطول 70 كم - خط سكة حديد بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكى بطول 50 كم).

وعن نسبة تطوير أسطول الوحدات المتحركة، صرح الوزير بأنه جرى توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال وكذلك توريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

وتطرق الوزير إلى تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع فى استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالى 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، وكذلك التوسع فى استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة فى أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة وأيضا فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية فى الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل فى نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للاسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوى الغربى وطريق القاهرة السويس الصحراوى والطريق الساحلى الدولى والتوسع فى زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وكذلك إنشاء الكبارى العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التى تتسبب فى زيادة معدلات الثلوث والتوسع فى إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها ومن أهمها (الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية بطول 76 كم - الطريق الدائرى الإقليمى بطول 400 كم - الطريق الدائرى الأوسطى بطول 156 كم - الطريق الدائرى حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كم - الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة بطول 4,5 كم.

وعن تطوير منظومة النقل النهرى أعلن الوزير أنه جار تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهرى فى نقل البضائع وآثره الإيجابى على البيئة من خلال تقليل الإعتماد على النقل البرى وبالتالى تقليل الإنبعاثات الكربونية.

وعن تطوير منظومة النقل البحرى، أوضح وزير النقل أنه جرى التخطيط لإنشاء حواجز للأمواج بالموانئ البحرية لحماية المرافق والخدمات التى تقدمها تلك الموانئ ويجرى العمل حاليا فى إنشاء ما يقرب من 15 كم من حواجز الأمواج (إنشاء حاجز الأمواج الغربى بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقى بطول 1420 مترا فى ميناء دمياط – إنشاء حواجز الأمواج بميناء السخنة بطول 3270 مترا) ومخطط إنشاء حوالى 5 كم حواجز أمواج فى ميناء الإسكندرية الكبير.

وفى ختام كلمته أمام الجلسة قال الوزير: أتمنى أن تحقق الجلسة الأهداف المرجوة وأن تخرج بتوصيات من شانها التوسع فى استخدام وسائل النقل الأخضر المستدام صديق البيئة وخلق فرص واعدة للمساهمة فى دعم هذا المجال.

وبعد ذلك تفقد الوزير، غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ حيث قامت الوزارة بتوفير 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم توفير 140 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ وتركيب الهويه البصرية وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكى، فقد جرى توفير وعمل منظومة أجهزة قراءة الكـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتى النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة وحيث نجحت وزارة النقل نجحت فى تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضرى الذكى الأخضر المستدام بالكامل فى 5 أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.