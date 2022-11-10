أسعار الأرز في الأسواق.. مفاجأة كبيرة في الفترة القادمة الكيلو هيوصل 10.50 جنيه

انت الان تتابع خبر اسعار الأرز في الأسواق.. مفاجأة كبيرة في الفترة القادمة الكيلو هيوصل 10.50 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت في الفترة الماضية أسعار الأرز في الأسواق، والسبب الأساسي وراء هذا هو جشع التجار حيث أن سعر الكيلو وصل لـ 17 جنيه، وتحرص الحكومة على تقديم الأرز في منافذها بسعر 10.5 جنيهاً، وهذا ليتم ضبط الأسعار بالأسواق ومنع نهائياً التلاعب فيه.

وتوفر كل منافذ وزارة الزراعة الكثير من التخفيضات على كل المنتجات وتكون بقيم ما بين 20 لـ 25%، وذلك للتخفيف عن عاتق المواطن ومن أهمها الفول والأرز، وجاء سعر الأرز بمنافذ وزارة الزراعة بـ 12 جنيهاً إلي يصل لـ 17 جنيهاً من الأسواق في الخارج.

سعر الفول البلدي إلى 13 جنيهًا بينما يصل إلى 20 جنيهًا بالأسواق بالخارج .

الزيت يتراوح سعره بين 28 و32 جنيهًا على حسب سعره.

سعر المكرونة يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الأرز في التموين والأسواق

وجاء سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لـ 10.5 جنيهاً على بطاقة التموين.

ووصل سعر الشعير عريض الحبة لـ 10400 جنيه للطن عند المضارب، وللأرز الشعير رفيع الحبة بسعر 9400 جنييه للطن في المضارب ارتفاع بالتزامن مع انخفاض الجنيه أو الدولار.