انت الان تتابع خبر هيئة المجتمعات العمرانية سكن مصر .. جهز الفلوس والحق خدلك شقة بـ40 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم هيئة المجتمعات العمرانية سكن مصر، بطرح عدد من الوحدات السكنية للحجز أمام المواطنين الراغبين في الحجز خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أنه الهيئة سوف تقوم بطرح مرحلة تكميلية من شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة.وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنه سوف يكون الأولوية في الحجز أمام المواطنين الذين قام بدفع مقدم جدية الحجز ولم يحجزو وحدة سكنية في الإعلان الذي تم طرحه خلال شهري فبراير ومارس الماضي.

وأوضحت الهيئة أن الوحدات السكنية التابعة لسكن مصر تتواجد في أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق.

مساحات ومقدم شقق هيئة المجتمعات العمرانية سكن مصر:

تراوح المساحات بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه