سامح شكرى رئيس مؤتمر COP27 يستقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - استقبل سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اليوم الخميس، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول مختلف الجوانب الخاصة بمسار المناقشات الجارية فى مؤتمر المناخ، سواء فى المفاوضات الرسمية بين الدول، او الندوات والفعاليات المنعقدة علي هامش المؤتمر خلال الايام الموضوعية المختلفة، حيث اعرب المبعوث الأمريكي عن سعادته بالمشاركة فى الكثير من تلك الفعاليات.

أضاف أبو زيد، بأن المبعوث الأمريكي استعرض خلال اللقاء أهم عناصر الموقف الامريكى تجاه البنود المطروحة علي اجندة اعمال المؤتمر، وقد حرص الوزير شكرى علي تأكيد حرص رئاسة المؤتمر علي مساعدة جميع الأطراف للتوصل الي التوافق المطلوب حول مختلف الموضوعات بشكل يضمن تعزيز قدرة الدول وجميع الشركاء علي تعزيز ودعم أجندة العمل المناخى الدولى.

كما أكد سامح شكرى للمبعوث الأمريكى "كيرى" على أن رئاسة المؤتمر سعيدة بالروح الايجابية السائدة بين الوفود، وما لمسه من رغبة فى التوصل الي تفاهمات ومواقف توافقية حول مختلف بنود جدول الأعمال، وانه حريص علي الاسماع لجميع الاطراف المشاركة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.