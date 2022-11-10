وزيرة التنمية المستدامة بالمغرب: نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ يرفع اسم كل عربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء مع الدكتورة ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية علي هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره لعمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى تطلعه للتعاون مع وزارة التنمية المحلية المغربية وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية واللامركزية والخدمات العامة.

وأشادت الوزيرة المغربية بالنجاح اللافت للدولة المصرية في تنظيم حدث عالمي ضخم بحجم قمة المناخ، مؤكدة أن التنظيم الباهر والجيد لهذا الحدث العالمي يرفع اسم كل عربي.

وأكدت الدكتورة ليلي بنعلي أنها ستنقل رغبة وزارة التنمية المحلية للمسئولين في وزارة التنمية المحلية المغربية لتعزيز العلاقات في إطار توجيه القيادة السياسية المغربية لدعم العلاقات مصر في مختلف المجالات.