تلاميذ دشنا يزورون مشروعات حياة كريمة فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، زيارات توعوية لطلاب المدارس بالقرية، للتعرف على المشروعات التى تمت داخل القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، وتوفير حياة كريمة للأهالى.





وتفقد الوفد الطلابى، بإشراف حمادة صلاح جيلانى، رئيس القرية، بعض المشروعات والتى من بينها المجمع الخدمى، ومركز طب الأسرة بالفاوية، والمجمع الزراعى، ووحدة المعالجة الثنائية للصرف الصحى، ومركز الشباب، والمدرسة التجريبية، فى ظل توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا.

وأوضح رئيس القرية، أن الهدف من تنظيم تلك الجولات التوعوية والزيارات الميدانية للطلاب، من أجل توعية النشء والتلاميذ بالمشروعات التى تم إنشاؤها فى قريتهم، ومدى حجم الإنجازات التى حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار جيلانى، إلى أنه تم عمل شرح مبسط ووافى للطلاب، وتوعيتهم الهدف المنوط لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية ومختلف مجالات التنمية، وإظهار الدور الكبير الذى تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وأبدى التلاميذ والمشرفين، إعجابهم بما تم إنجازه فى قرى ونجوع قريتهم، حيث انتهى اليوم بمارثون رياضى وعمل مسابقات ثقافية، لتنمية روح العمل التطوعى لديهم حتى يشاركوا فى تحقيق الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية على المستويات كافة، والمساهمة فى صنع المستقبل والمضى نحو الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية ومؤسسة حياة كريمة، نجحت فى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 95% من المنشآت الخدمية وتم تسليم نسبة كبيرة منها للأجهزة التنفيذية المختصة تمهيدًا لبدء العمل بها وتقديم الخدمات للجمهور.