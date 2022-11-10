رئيس مؤتمر COP27 يستقبل المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ (صور)

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وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول مختلف الجوانب الخاصة بمسار المناقشات الجارية فى مؤتمر المناخ، سواء فى المفاوضات الرسمية بين الدول، او الندوات والفعاليات المنعقدة على هامش المؤتمر خلال الأيام الموضوعية المختلفة، حيث أعرب المبعوث الأمريكى عن سعادته بالمشاركة فى الكثير من تلك الفعاليات.
وأضاف أبو زيد، بأن المبعوث الأمريكى استعرض خلال اللقاء أهم عناصر الموقف الأمريكى تجاه البنود المطروحة على أجندة أعمال المؤتمر، وحرص الوزير شكرى على تأكيد حرص رئاسة المؤتمر على مساعدة جميع الأطراف للتوصل إلى التوافق المطلوب حول مختلف الموضوعات بشكل يضمن تعزيز قدرة الدول وجميع الشركاء على تعزيز ودعم أجندة العمل المناخى الدولى.
كما أكد سامح شكرى للمبعوث الأمريكى "كيرى" على أن رئاسة المؤتمر سعيدة بالروح الإيجابية السائدة بين الوفود، وما لمسه من رغبة فى التوصل الى تفاهمات ومواقف توافقية حول مختلف بنود جدول الأعمال، وانه حريص على الاسماع لجميع الاطراف المشاركة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
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