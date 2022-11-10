تعرف على القدرات التنظيمية والخبرات السابقة للجنة المنظمة لقمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لأعضاء اللجنة المنظمة المسؤولة عن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، تواصل فرق عمل اللجنة المنظمة جهودها فى تنظيم فعاليات (COP27)، وتتكون اللجنة المنظمة من شباب البرنامج الرئاسى الذين اكتسبوا وتبادلوا الخبرات التنظيمية للأحداث الدولية الكبرى على مدار الست سنوات السابقة منذ عام 2016، وصولا إلى مشاركتهم هذا العام فى تنظيم قمة المناخ، وتظهر السمة الرئيسة لشباب البرنامج الرئاسى من خلال ثقافة الإدارة والتنظيم وروح الفريق التى تنتقل من دفعة إلى أخرى.





وجاء التكليف الرئاسى لشباب البرنامج بتنظيم قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر يناير الماضى، عندما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال كلمته فى الحفل الختامى للمنتدى فى نسخته الرابعة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة.

وخلال الجولة الرئاسية بالمنطقة الخضراء صباح اليوم، حرص الرئيس على التحدث مع أعضاء اللجنة المنظمة، وقد عبر سيادته عن ثقته فى إمكانيات اللجنة المنظمة وقدرة أعضائها من شباب البرنامج الرئاسى على تنظيم قمة المناخ بصورة عالمية مشرفة لمصر، مشيدا بالخبرات التى اكتسبوها خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية السابقة.

ويتكون قوام شباب البرنامج الرئاسى من 1800 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 37 عاما، وتتنوع تخصصاتهم لنحو 42 تخصص أكاديمى متنوع، وغالبيتهم من حملة الدراسات العليا، كما يجيد العديد منهم التحدث بعدة لغات، وفى ضوء هذه القدرات الفنية العالية نجح شباب البرنامج الرئاسى فى تنظيم أكثر من 25 مؤتمر واحتفالية محلية، وكذا تنظيم أكثر من 15 حدث دولى داخل مصر وخارجها؛ أبرزها منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة.

كما أسس شباب البرنامج الرئاسى منظومة متابعة إلكترونية ولوجستية لعمليات التنظيم، وذلك للربط والتكامل بين مختلف فرق العمل والتى تتنوع تخصصاتها بين الإدارة والتشغيل، والدعم اللوجستى، وإنتاج وإدارة المحتوى، والتسويق الفنى والإعلامى والرقمى، وإدارة الطوارئ والأزمات.

وفى ضوء هذه القدرات التنظيمية والخبرات المتراكمة، يتولى شباب البرنامج الرئاسى فى قمة المناخ 27 مسؤولية إدارة اللوجستيات وتنظيم الفعاليات من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة والمنتشرة فى نطاق مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولى والمنطقة الخضراء.

ويتكون قوام الفريق التنظيمى لقمة المناخ الذى يديره شباب البرنامج الرئاسى من عدد 2000 منظم منهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب جامعات ومتطوعين مصريين وأجانب.

وتتجسد المهـام الرئيسيـة لغرفة العمليـات المركزيـة التـى يديرهـا شبــاب البرنامـج الرئاسى فى مؤتمر المناخ فى الآتى؛ الربط والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات المعنية والشركات المنظمة، وإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات، وإدارة الفنادق والضيافة، والإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، فضلا عن قيام اللجنة المنظمة بمعاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء "مركز المؤتمرات الدولى"، كما يوجد فريق عمل مسؤول عن التعامل مع الشخصيات الهامة، وفريق فى غرفة العمليات الفرعية لإدارة الأزمات الطارئة.