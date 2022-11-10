انت الان تتابع خبر زيادة المرتبات .. أيام معدودة وجيوب المواظفين هيتلمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفجر محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية من حركات البحث المستمرة حول زيادة المرتبات ومواعيد صرف الزيادة الجديدة، لاسيما وأن اليوم الخميس يوافق العاشر من شهر نوفمبر 2022.وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن صرف منحة استثنائية لجميع العاملين في القطاع الحكومي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بقيمة 300 جنيه مصري.

موعد زيادة المرتبات:

ومن جانبها حددت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيد موعد صرف زيادة المرتبات، مؤكدة أنه سوف يتم البدء في صرفها بداية من مستحقات شهر نوفمبر الجاري والتي سوف يتم البدء في صرفها بداية من يوم 24 من الشهر الحالي.