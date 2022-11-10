”القوى العاملة”:”مفاوضة جماعية” في ”كيما أسوان” تُعزِز علاقات العمل وتُحَقِق مطالب 2000...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - أكد تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة اليوم الخميس على نجاح عملية مفاوضة جماعية داخل شركة الصناعات الكيماوية "كيما أسوان" ،في تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج،وذلك بعد حوار إجتماعي بين "الإدارة" و"ممثلي العمال"،بتوجيه مباشر ومتابعة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وتنسيقاً مع كافة الجهات المعنية .

وقال "التقرير" أن مشاركة، وجهود مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان ، برئاسة أحمد عزازى مدير المديرية ،نجحت في حل مشكلة بعض العاملين بالشركة،وبحسب معلومات "المديرية" فإنه بناءً على شكوى تقدم بها أحد العاملين بالشركة تليفونياً للمديرية بمطالب عمالية،تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالمديرية برئاسة مدير المديرية أحمد عزازي،والتوجه إلى موقع العمل داخل مقر الشركة بأسوان،والتي يعمل بها 2000 عامل ،وذلك للمشاركة في التفاوض وتحقيق الإستقرار.

وقال "عزازي "في تصريحات صحفية أن وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة وجهه،وتابع معه شخصياً منذ أمس الاربعاء ،عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة،بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت،وبالفعل تم الوصول إلي إتفاق يرضي كافة الأطراف، مؤكدا استمرار العمل والانتاج بدون أى مشكلات،وقال ان العاملين تقدموا بالشكروالتقدير للوزير شحاتة ،على حرصه الدائم على إستمرار العمل وزيادة الانتاج في كافة القطاعات، وعلى حقوق العمال ومستحقاتهم،ومشيراً إلى حرص العمال وتأكيدهم خلال عملية "التفاوض" الاستمرار في العمل والانتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأوضح مدير المديرية أنه بمقابلة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بالشركة، أفاد أن المشكلة تتمثل في مطالبة بعض العمال لمستحقات،ورغبتهم في التفاوض بشأنها ، وعليه قامت "اللجنة" بالتواصل مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد مصطفي،والذي أعلن عن إستعداده لصرف مستحقات العاملين، بعد إجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لحين تعين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة خلفاً للرئيس المستقيل ،موضحا أن "المديرية" بصدد تجهيز إتفاقية عمل تنص على كل البنود المتفق عليها بين ممثلي العمال وإدارة الشركة،وصرف عدد 18 شهراً كأرباح،بحدد أدنى 6000 جنيه لكل عامل .

وأكدت النقابة العامة للكيماويات،واللجنة النقابية بالشركة في خطابات رسمية تلقتها "الوزارة" على ترحيبها بطرق التفاوض،ووجهت الشكر الى مديرية القوى العاملة بأسوان،على سرعة الاستجابة لشكواهم،وحرصها على تحقيق الاستقرار وتعزيزعلاقات العمل .