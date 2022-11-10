التنسيقية تنشر إنفوجرافا عن كل ما يخص يوم التمويل بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.





ونشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحتها الرسمية فى "فيس بوك" إنفوجرافا تضمن معلومات مهمة عن يوم التمويل. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن أن "يوم التمويل" يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، منوها بحرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعى، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات فى جميع أنحاء العالم.

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