القصير يستعرض جهود مصر فى مواجهة تغيرات المناخ وتأثيراتها على الزراعة

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الجناح المخصص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمنطقة الخضراء "جرين زون" بمؤتمر الأطراف COP27 بشرم الشيخ، والذى تشارك فيه الوزارة بعرض جهودها فى مجال إنتاج تقاوى المحاصيل والخضر.





وعلى هامش تفقده للمنطقة الخضراء، شارك وزير الزراعة فى جلسة تم عقدها فى جناح تحالف العمل الأهلى والتنموى، واستعرض خلالها جهود الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائى، ومواجهة التغيرات المناخية.



وأكد القصير أهمية الجهود التى نفذتها الدولة المصرية فى القطاع الزراعى، ونفذت عدد كبير من المشروعات الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة كمشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير، وغيرها من المشروعات التنموية الزراعية العملاقة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الزراعى يعد من أقل القطاعات تأثيرا فى التغيرات المناخية إلا أنه على الرغم من ذلك يعتبر من أكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الدولة بدأت فى تنفيذ مشروعات هدفها زيادة المساحة المنزرعة إضافة إلى تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه ومن ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع محطة المحسمة وأيضا محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف الزراعى.



وقال وزير الزراعة إن هناك عدد من التحديات التى يواجهها العالم حاليا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا فيروس كورونا، وانه لذلك يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية فى مجابهة التغيرات المناخية خاصة وأن 80%؜ من الانبعاثات الكربونية تولدت من 20 دولة فقط بينما مساهمة مصر لا تتجاوز نصف بالمائة فى الانبعاثات الكربونية وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت العديد من القطاعات التنموية بسبب هذه الظواهر المناخية.



واستعرض القصير الاجراءات التى قامت بها الوزارة للحد من اثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، ومنها استنباط أصناف نباتية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وإعادة استخدام تدوير المياه وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخى واستخدام التحول الرقمى وأنظمة الإنذار المبكر، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ونجاح منظومة العمل الأهلى فى خدمة القطاعات التنموية.