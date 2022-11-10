فؤاد: شاطئ البحر المتوسط أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخى

وذلك بمشاركة الدكتور ناصر كامل الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط وذلك فى ضوء فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمناقشة الموضوعات المعروضة فى أجندة الـCOP27 خلال حدث اليوم خاصة فيما يخص البحر المتوسط ليس فقط؛ لأن شاطئ البحر المتوسط أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخى ولكن بالنظر إلى ما سيحدث للشباب والجيل القادم من تحديات التغير المناخى، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة كقطاع قابل للتمويل يمكن الاستفادة من خلاله كما يمكن المساهمة فى حل وتقليل أزمة الطاقة الحالية من خلال التكنولوجيات المتاحة بأسعار مقبولة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر لديها وظائف خضراء فى العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح فى تحويل التحدى البيئى إلى فرصة للاستثمار والعمل والتى تعد خطوات داعمة فى توجه مصر نحو التعافى الأخضر، ونعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، مؤكدة على أهمية التفكير فى أفضل الحلول التى يجب أن تتم من أجل إقليم البحر المتوسط وللشباب وخاصة المرأة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التكيف من خلال النظر إلى التعاون الإقليمى والتكامل وتبادل المعرفة على طول ساحل شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والعمل على توفير تكنولوجيات بأسعار معقولة ومعرفة علمية، والتمويل حيث يمكن لقطاع البنوك خاصة الـ MDBs توفير حزمة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تساعد فى التكامل الإقليمى للخروج بتلك الأفكار الناتجة عن مثل تلك الأحداث وتعميمها والعمل على الإسراع فى تنفيذ تلك المشاريع.
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