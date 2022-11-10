«cop27».. وزير الزراعة يطالب باستنباط أصناف نباتية قادرة على تحمل الجفاف

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى الجلسة الخاصة بالأطفال، تحت عنوان "فى الخطوط الأمامية: الأنشطة الموجهة للأطفال وكبار السن فى التغير المناخى"، على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27، حاليا فى مدينة شرم الشيخ.





وخلال كلمته تحدث "القصير"، عن التحديات التى يواجهها العالم حاليا، منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا فيروس كورونا، قائلا: يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية فى مجابهة التغيرات المناخية. كما تحدث عن ضرورة تغيير الأنظمة الغذائية، وبناء نظم قوية قادرة على الصمود، مستعرضا الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، فى مواجهة التغيرات المناخية، ومنها استنباط أصناف نباتية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة.

وأشار إلى ضرورة إعادة استخدام تدوير المياه وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه، وإلى أهمية أن تتضمن المناهج الدراسية، تأثيرات التغير المناخى، واستخدام التحول الرقمى وأنظمة الإنذار المبكر.

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