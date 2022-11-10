وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع المغرب على هامش COP27

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، والدكتورة ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية مشروع مذكرة تفاهم بين مصر والمغرب لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وذلك على هامش قمة مؤتمر المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.





أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار إيمان البلدين العربيين الشقيقين بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستوى الوطنى والعربى لحماية البيئة، ورغبة كل منهما فى توطيد أواصر الأخوة والمحبة بينهما فى إطار تعاون مشترك فى المجال الفنى لحماية البيئة، وإدراكا منهما بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع الفنى فى المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل فى إطار التعاون المشترك، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الوزيرة المغربية فيما يخص مبادرة المخلفات 50 لعام 2050.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات البيئية تشمل الإطار المؤسسى والتشريعى للبيئة والتنمية المستدامة، تقييم الأثر البيئى للمشروعات، التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة، التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحرى، إضافة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة الحدود بجميع أنواعها، والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى وإعادة تأهيل النظم البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين يتضمن أيضا التخطيط البيئى للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، التربية البيئية من اجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئى، والاقتصاديات البيئية والاستثمار فى المشروعات البيئية، فضلا عن مجالات أخرى تتعلق بحماية البيئة.

وتابعت وزيرة البيئة والمنسق الوزراى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن تنفيذ أنشطة التعاون المشتركة تأتى من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء الوطنين فى إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفه دورية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التى تعمل فى مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية فى البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء فى اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقى المنظمات الدولية الرسمية والغير رسمية (منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون البيئة).

من جانبها أكدت الدكتورة ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية فيما يخص الحفاظ على البيئة، والتنسيق فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجى القادم بمونتريال بكندا، إضافة إلى المشروعات القائمة بين البلدين فى مجال حماية البيئة.