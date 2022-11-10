«الرعاية الصحية»: مصر تخطو خطوات جادة للتحول إلى المنشآت الصحية الخضراء

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى جلسة نقاشية حول (سياسات التمويل الأخضر فى ظل مواجهة تحديات المناخ)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، داخل الجناح السويدى بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجارى.





جاء ذلك بحضور السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدى فى القاهرة، وممثلين عن قطاعات التمويل الأخضر بدولة السويد، ومنها (Swedich Export, EKN, SEK)، كما شارك الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

وألقى الدكتور أحمد السبكى، خلال الجلسة، الضوء على الفرص غير المتناهية للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية المصرى فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حاليا تدعم التوجه نحو التمويل الأخضر، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه سيتم تحويل كل الإستثمارات فى مصر إلى الإستثمارات الخضراء بحلول عام 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه فى ضوء الالتزامات والتعهدات الأممية خاصة فى قمة المناخ COP27، والعمل وبذل كافة الجهود لإقامة مشروعات من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، ومنها فى مجال الرعاية الصحية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستخدام الأمثل للمياه النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، وغيرها من مشروعات التحول الأخضر للمنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مصر تخطو خطوات جادة للتحول إلى المنشآت الصحية الخضراء، والذى ترجمته مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بجنوب سيناء فى الحصول كأول منشآة طبية مصرية على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH).

وتابع: أننا ندعم حاليا التعاون والشراكات مع المؤسسات المانحة ومؤسسات التمويل السويدية لتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر، وتحويل المستشفيات من مستشفيات تقليدية إلى مستشفيات خضراء، إضافة إلى تحويل مصادر الطاقة إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة النظيفة والآمنة للنفايات الطبية، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة، وجعل المنشآت الصحية جميعها خالية من الزئبق، وكذلك ستخدام المعدات والآلات المعاد تدويرها، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، مما يدعم خطط التعافى الأخضر تماشيا مع أهداف مؤتمر المناخ.

ومن جانبه، ثمن السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدى لدى مصر، خطوات مصر الجادة نحو التحول الأخضر فى كل المجالات، ومنها مجال الرعاية الصحية، مؤكدا أن المسئولين عن قطاعات التمويل والمؤسسات المانحة فى السويد ستجد فى مصر الآن فرصة سانحة للتعاون فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل، وفى ظل الخطوات الجادة لمصر، والتى اتخذتها للتحول الأخضر.