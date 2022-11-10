القوى العاملة تنظم زيارة ميدانية لمصانع المنطقة الصناعية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد -

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، بشأن تنظيم زيارة ميدانية إلى مصانع: "UH للمنسوجات والصباغة، ولوكارنو للجوارب، ولعب الأطفال"، بالمنطقة الصناعية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالحرص على المتابعة المستمرة والدورية لأحوال العمالة فى جميع القطاعات، وتذليل أى معوقات تواجههم لضمان سير العمل والانتاج.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف -فى تقريره للوزارة- إن المديرية حريصة على المتابعة المستمرة مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها، وضمان بيئة عمل آمنة للجميع.

وقال إن تلك الزيارة تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات تقوم بها المديرية وإداراتها والمكاتب التابعة لها، لمتابعة العمل والانتاج داخل المنشآت، والتأكد من حصول العمال على حقوقهم بالتوازى مع تحقيق مصالح أصحاب الأعمال.